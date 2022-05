Fragwürdige Maskendeals : Schwere Betrugsvorwürfe – Youtuber und angeblicher Weltverbesserer kassiert Shitstorm

Die Fans sind empört: Im Internet verkauft sich Youtuber Fynn Kliemann als Wohltäter. Jetzt bröckelt die Fassade. Es kam ans Licht, dass sein soziales Engagement während der Corona-Krise womöglich eine einzige große Täuschung war. Der Influencer verliert seinen Nachhaltigkeitspreis, Geschäftspartner wenden sich ab und die Follower sind außer sich.

In seinem neuesten Instagram-Post entschuldigt sich Fynn Kliemann bei seinen 801.000 Followern und Followerinnen. Der 34-Jährige aus Deutschland ist mit seinen Heimwerker-Youtube-Videos bekannt geworden und lässt sich seither als erfolgreicher Geschäftsmann und Singer-Songwriter feiern. Die Stimmung auf seinem Kanal ist in den vergangenen Tagen jedoch deutlich gekippt.

Seit der Bremer Satiriker Jan Böhmermann in einem TV-Beitrag die Recherchen des «ZDF Magazins Royale» präsentiert hat, steht Fynn Kliemann unter Verdacht, ein gemeiner Betrüger zu sein und sich mit unlauteren Methoden am Verkauf von Gesichtsmasken während der Corona-Krise beteiligt zu haben. Der Mundschutz war bis vor kurzem auch beim Onlinemodehändler «About You» erhältlich und brachte dem Influencer rund eine halbe Million Euro ein.

Falsche Produktionsorte angegeben

Der Influencer ist am Textilunternehmen Global Tactics beteiligt, welches Schutzmasken für die Krisenzeit herstellte. In einem Beitrag schreibt er, es seien fair produzierte Mundbedeckungen, deren Herstellung nebenbei Arbeitsplätze «bei unserem Produzenten in Europa» rettet. Auf den sozialen Medien gibt er sich als Weltverbesserer und betont, dass er Menschen helfen wolle. Ihm ginge es nicht um Profit, beteuerte er. Jetzt kam heraus, dass die vermeintlich fair in Europa produzierten Masken tatsächlich in Bangladesch und Vietnam hergestellt wurden.