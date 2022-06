Paul Haggis : Schwere sexuelle Nötigung – Oscar-Preisträger in Italien festgenommen

Paul Haggis führte Regie bei «Crash» und schrieb die Drehbücher für «Million Dollar Baby» und «Casino Royal». Jetzt soll er eine Frau schwer verletzt haben.

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist Medienberichten zufolge in Italien wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und AGI am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Brindisi meldeten, soll der 69-Jährige dabei eine «junge ausländische Frau» so verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe brauchte.

Nach zwei Tagen des Missbrauchs sei die Frau «begleitet von dem Mann» am Sonntag zum Flughafen von Brindisi gebracht und dort am Morgen trotz ihres «prekären physischen und psychischen Zustands» allein gelassen worden. Das Büro der Staatsanwaltschaft in Brindisi war am Sonntag nicht besetzt. Haggis’ Anwalt reagierte zunächst nicht auf Anfragen.