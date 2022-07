El Salvador : «Schwere Tötung» – Frau nach Fehlgeburt zu 50 Jahren Haft verurteilt

Im streng konservativen Land verurteilen Richter immer wieder Frauen, denen eine Abtreibung zur Last gelegt wird oder bei denen es wegen eines Unfalls zu einer Totgeburt kommt.

Im streng katholischen El Salvador ist eine Frau, die nach der Geburt ihres Kindes einen medizinischen Notfall erlitt, wegen des Todes des Neugeborenen zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Organisation Acdatee, die sich für das Recht auf Abtreibungen einsetzt, erklärte am Montag, damit sei zum ersten Mal in der Geschichte des zentralamerikanischen Landes eine Frau in einem solchen Fall zur Höchststrafe wegen «schwerer Tötung» verurteilt worden.

Die in ärmlichen Verhältnissen in einer Bauernfamilie lebende 23-Jährige hatte im Juni 2020 nach plötzlich einsetzenden Wehen in einer Latrine ihr Kind auf die Welt gebracht. «Ich habe gespürt, dass etwas aus mir herauskommt, es war dunkel und ich habe nicht gesehen, was ich ausstieß», sagte sie später nach Angaben von Acdatee.