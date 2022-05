Sturmböen, Hagel und Tornados : Schwere Unwetter in Luxemburg und der Großregion erwartet

LUXEMBURG – Im Großherzogtum, dem Saarland und Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen am Freitag auf teils kräftige Unwetter einstellen. Der Wetterdienst hat eine Warnung für das ganze Land herausgegeben.

In Luxemburg müssen sich die Menschen am Freitag weiter auf teils kräftige Unwetter einstellen: Wie Meteolux am Freitagmorgen mitteilt, werde vor allem im Verlauf des Nachmittags mit starken Unwettern gerechnet – begleitet von Hagel, schweren Sturmböen zwischen 90 und 100 Stundenkilometern sowie starken Niederschlägen. Gegen Abend soll sich die Situation aber wieder entspannen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen demnach zwischen 26 und 28 Grad Celsius.

Wegen der Warnung vor Starkregen und Sturmböen bleiben am Freitag alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Kreis appellierte zudem an alle Eltern von Kita-Kindern, die Kinder zu Hause zu betreuen.