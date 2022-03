Wohnhaus brennt : Schwere Verbrennungen

ESCH/ALZETTE - Beim Feuer in einem Wohnhaus in Esch-sur-Alzette ist eine Person am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen ist in einem Wohnhaus in der Rue Michel Rodange in Esch ein Feuer ausgebrochen. Eine Person erlitt schwere Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr aus Esch fuhr nach eigenen Angaben einen Großeinsatz. 25 Feuerwehrleute hatten das Feuer demnach schnell gelöscht.