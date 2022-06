Spektakel in Belval : Schwerelos in einer Kulisse aus Stahl

ESCH-BELVAL - Die Tänzer der Gruppe «Chor'A Corps» trotzen der Schwerkraft an den Hochöfen.

«Sich in mehrere Meter in die Höhe zu begeben, ist ein seltsames Gefühl. Am Anfang hat man ein bisschen Angst, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es unglaublich», lächelt die 23-jährige Océane Presutti, Tanzlehrerin bei der Gruppe «Chor'A Corps» in Audun-le-Tiche.