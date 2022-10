Auseinandersetzung in Luxemburg : Schwerer Messerangriff an einer Bushaltestelle in Senningerberg

NIEDERANVEN – Ein Mann wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Senningerberg schwer verletzt.

Das Opfer musste operiert werden. DPA

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Bushaltestelle in Senningerberg mit einem Messer schwer am Bein verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.

Vor Ort nahmen die Beamten einen Verdächtigen fest, der unter Alkoholeinfluss stand und ein blutiges Messer bei sich trug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann von der Kriminalpolizei in Obhut genommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.