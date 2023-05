Australien: Schwerer Reitunfall – Miss-Universe-Finalistin stirbt mit 23

Große Trauer bei den Organisatoren der Miss-Universe-Wahlen. Die australische Finalistin Sienna Weir ist im Alter von 23 Jahren verstorben. Dies berichtet «Mirror» am Freitag. So sei sie wegen der Folgen eines schwerwiegenden Reitunfalls an lebenserhaltenden Gerätschaften angeschlossen gewesen. Wie die Familie der 23-Jährigen verkündete, mussten diese jetzt abgestellt werden. Sienna war eine der 27 Finalistinnen der australischen Miss-Universe-Wahlen 2022.