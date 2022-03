Schmerzensschreie : Schwerer Sturz in der Abfahrt

Der nächste Schock für die österreichischen Speed-Fahrerinnen: Elisabeth Reisinger kracht bei der Abfahrt von Crans Montana ins Netz.

Bei den Schweizerinnen: Jubel. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter feiern einen Doppelsieg in der Abfahrt von Crans-Montana. Bei den Östereicherinnen: Schock. Elisabeth Reisinger stürzt in die Fangnetze. Nach einem Sprung hatte es die 23-Jährige nach hinten gedrückt. Eine schwere Belastung auf dem rechten Knie. Danach verschnitt es ihr die Skier, es hebelte sie aus und sie flog in die Fangzäune.