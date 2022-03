In Luxemburg : Schwerer Unfall auf N8 – Ein Toter, vier Verletzte

BRUCH – Am Montagmorgen kam es zwischen Reckingen und Bruch zu einem schweren Unfall. Eine Person erlag ihren Verletzungen am Unfallort. Vier weitere wurden verletzt.

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der N8 in Richtung Bruch. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw mit einem Transporter kollidiert. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Lieferwagen in den Straßengraben geschleudert. Der mit Sandstein beladene Laster kippte auf die Seite.