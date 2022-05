Österreich : Schweres Zugunglück in Österreich – ein Toter und über 30 Verletzte

Im österreichischen Münchendorf ist am Montagabend ein Zug entgleist, die Rede ist von etlichen Verletzten. Drei Rettungshelikopter sind im Einsatz.

Schweres Eisenbahnunglück in Münchendorf in der Nähe von Wien am Montagabend: Laut ersten Informationen ist ein Zug entgleist, es gibt mehrere Verletzte und einen Toten, wie heute.at schreibt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei sowie drei Helikopter sind am Unfallort. Notruf Niederösterreich-Sprecher Philipp Gutlederer berichtete von etwa 30 zum Teil Schwerverletzten.