In dem Zug befanden sich zur Zeit des Unglücks etwa 50 Personen.

Beim Zugunglück in den Niederlanden kam eine Person ums Leben, mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt.

Bei einem schweren Zugunglück in den Niederlanden ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit. Die Art ihrer Verletzungen ist unbekannt. Mehrere Dutzend weitere Verletzte werden am Ort des Unglücks behandelt, teilten die Sicherheitskräfte mit.