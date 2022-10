Police Grand-Ducale : Schwerverletzt eingeklemmt – Autofahrer auf N10 verunglückt

MARNACH – Ein Mann hat sich bei einem Unfall am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte mussten ihn aus seinem Wagen befreien, nachdem er gegen einen Baum gefahren war.

Zwischen Dasburg-Brücke und Marnach ist am Montagnachmittag ein Autofahrer schwer verunglückt. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, sei der Mann gegen 16 Uhr auf der N10 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.