Luxemburg : Schwerverletzter nach Verkehrsunfall bei Grosbus

GROSBUS/ESCHDORF – Am Samstagabend ist ein Autofahrer in einer langen Linkskurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Eine Person wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Strecke zwischen Grosbus und Eschdorf ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, verlor ein Autofahrer nach einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab – streifte einen Baum und krachte frontal in einen weiteren Baum.