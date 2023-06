England: «Schwerwiegender Vorfall» – drei Tote in Nottingham, 31-Jähriger in Haft

In der englischen Stadt Nottingham sind nach Angaben der Polizei drei Menschen tot aufgefunden worden. Drei weitere wurden verletzt, als sie von einem Auto angefahren wurden. Ein 31-jähriger Mann wurde anschließend wegen Mordverdachts festgenommen. Die Polizei ging nach eigenen Angaben von einem Zusammenhang der Zwischenfälle am frühen Morgen aus.

«Diese Untersuchung steht am Anfang und ein Team aus Ermittlern versucht zu klären, was genau passiert ist», sagte Polizeichefin Kate Meynell. Zwei Tote seien kurz nach 4 Uhr früh in einer Straße in Nottingham gefunden worden und das dritte Opfer in einer anderen Straße, unabhängig von dem Zwischenfall mit dem Wagen. Meynell sprach von einem «schrecklichen und tragischen» Vorfall. Zu einem möglichen Motiv für die Zwischenfälle äußerte sich die Polizei nicht.