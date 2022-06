Umgang bei Wettbewerben : Schwimm-Weltverband beschließt neue Regeln für Transmenschen

Der Weltverband Fina hat neue Regeln für Transmenschen bei Schwimm-Wettkämpfen festgelegt. Ob sie an Frauenwettkämpfen teilnehmen dürfen, hängt vom Zeitpunkt ihrer Geschlechtsumwandlung ab.

Der Weltverband Fina hat neue Regeln für Transmenschen bei Schwimm-Wettkämpfen festgelegt. Nach diesen Regeln dürfen sie nur an Frauen-Wettbewerben teilnehmen, wenn sie ihre Geschlechtsanpassung bis zum Alter von zwölf Jahren abgeschlossen haben. Die Fina hat zudem eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die an einer sogenannten «offenen» Wettkampfkategorie arbeiten soll. In sozialen Medien sorgte der Beschluss des außerordentlichen Verbandskongresses bereits für Kritik.