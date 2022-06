Obersauer Stausee : Schwimmende Brücke ist ab heute wieder begehbar

ESCH/SAUER – Die beliebte Brücke des Obersauer Stausees ist an dem Hitze-Wochenende von Unbekannten beschädigt worden. Ab Montagnachmittag wird die Brücke wieder für Jedermann zugänglich sein.

Unbekannte hatten die schwimmende Fußgängerbrücke zwischen Lultzhausen und Liefringen am vorletzten Wochenende beschädigt – sie musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden. Nun hat die Brücken- und Straßenverwaltung in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass der beliebte Steg am heutigen Montagnachmittag wieder für Besucher geöffnet werden darf.