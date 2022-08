Instagram : Schwimmerin posiert mit Medaillen und erntet dafür jede Menge Sexismus

Bei ihrer Heim-EM räumte die Synchron-Schwimmerin richtig ab und jubelte über insgesamt acht Medaillen. Nach sechs Mal Silber und zwei Mal Bronze postete sie auf Instagram in akrobatischer Pose ein Medaillen-Foto. Doch die Reaktionen der Fans sorgen bei ihr für Wut und Unverständnis.

Auf Instagram macht sie ihrer Empörung Luft: «Vor zwei Tagen habe ich ein Foto von dem Strand geteilt, an den ich immer gegangen bin, an dem ich meine ersten Träume kultiviert habe und der auch einen starken symbolischen Wert für mich hat. Das Foto zeigt mich in einer für meinen Sport typischen künstlerischen Pose, mit gesenktem Kopf, zusammen mit den acht Medaillen, die ich bei der besten Europameisterschaft meiner Karriere gewonnen habe. Der Beitrag wurde von verschiedenen Zeitungen aufgegriffen.»