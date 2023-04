Luxemburg: Schwindet die landwirtschaftliche Fläche zugunsten des Wohnungsbaus?

Muss die heimische Landwirtschaft für andere Zwecke weichen? In einer parlamentarischen Antwort stellt Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) fest, dass 90 Prozent der Landnutzung (siehe Tabelle) – also 170 Hektar jährlich – auf Kosten der landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen. Zwischen den Jahren 2007 und 2018 (letzte verfügbare Zahlen) wurden durchschnittlich 153 Hektar pro Jahr und insgesamt 1683 Hektar der Landwirtschaftsfläche für andere Vorhaben, insbesondere für Bauzwecke eingenommen, wie der Minister weiter erklärt. Seit 1999 wird jeden Tag ein halber Hektar (5000 Quadratmeter) Boden künstlich bebaut . Problematisch sei dabei vor allem, dass die Hälfte davon wasserundurchlässig bebaut wird, wie die im Oktober veröffentlichte Publikation «Des cartes et des chiffres» ans Licht brachte.

«Zwar wächst die luxemburgische Bevölkerung in Europa mit am schnellsten, jedoch wird für diese nicht viel Fläche im Land verwendet», erklärt Antoine Decoville, Forscher für Stadtentwicklung am Liser. Als Grund dafür nennt er die hohen Grundstückpreise. Laut «Des cartes et des chiffres» werden 4,69 Prozent, also 12.159 Hektar des Landes für den Wohnungsbau genutzt, während 49,59 Prozent (128.595 Hektar) der Landwirtschaft zugute kommen.