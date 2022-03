Gay for Pay : «Schwul? Ja, aber das kostet!»

Würde Robbie Williams mit einem Mann schlafen? Für ein paar Millionen schon ... Außer der Mann wäre Brad Pitt - mit dem würde er es sogar gratis tun.

Das Thema Sex gehört definitiv zu den liebsten von Robbie Williams. Schon immer mochte er die Provokation und kurbelte Gerüchte um eine mögliche Bi- oder Homosexalität gerne gleich selbst an. Auch seine jüngste Offenbarung zeigt in diese Richtung.

In seiner Online-Radio-Show «Rudebox Radio» warf Robbie die Frage «Für wie viel Geld würdet ihr mit einem Mann schlafen?» in die Runde und gestand: «Für zwei Millionen Pfund würde ich mit einem Mann ins Bett.» Bei einem aber wäre der 37-Jährige ganz großzügig. Brad Pitt würde Robbie nämlich nicht von der Bettkante stoßen, für ihn «ist es gratis». Aha.

Was wohl seine Frau Ayda Field dazu sagen würde? Wir wissens nicht. Klar ist hingegen, dass sie Robbies jüngste Sex-Sprüche in seiner Show gelassen nahm. Gut so, denn lange wird es wohl nicht gehen, bis er uns seine nächsten sexuellen Wünsche verrät.