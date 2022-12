Sie war Anhängerin: Scientology plant Trauerfeier von «Cheers»-Schauspielerin Kirstie Alley

US-Schauspielerin Kirstie Alley, die mit der Serie «Cheers» und der Liebeskomödie «Kuck mal, wer da spricht!» ihre größten Erfolge feierte, ist tot. Nach Angaben ihrer Kinder William True und Lillie Parker starb sie mit 71 Jahren an den Folgen einer erst kürzlich entdeckten Krebserkrankung. Ihr Sprecher Donovan Daughtry bestätigte mittlerweile ihr Ableben und verriet, dass sie unter einem «aggressiven» Darmkrebs litt.

Bis zuletzt wusste die Öffentlichkeit nichts von Alleys Leiden. Die Schauspielerin habe aber stets «mit großer Kraft» gekämpft, wie ihre Kinder in einem Statement auf Instagram mitteilten. Dies sei auch der Grund gewesen, weshalb sie sich in letzter Zeit immer mehr zurückgezogen hatte. Während ihrer letzten Atemzüge sei sie von ihrer engsten Familie umgeben gewesen, heißt es weiter.

Scientology organisiert Kirstie Alleys Abschied

Dem Bericht zufolge soll der Gedenkgottesdienst, in dem ihr die letzte Ehre erwiesen wird, im Flag Building, das auch als Super Power Building bezeichnet wird, und sich am Hauptquartier der religiösen Gruppierung in Clearwater (Florida) befindet, stattfinden. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.