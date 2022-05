Rockhal : «Scooter», die Botschafter des Raves

ESCH/BELVAL – Die legendäre deutsche Techno-Band kommt am Samstag in die Rockhal, um der Menge ordentlich einzuheizen.

«Hyper Hyper», «Move Your Ass!», «Fire», «How Much is the Fish?»: Die Rave-Hymnen von Scooter haben definitiv die 90er geprägt. Die musikalische Scooter-Formel ist simpel, aber effektiv, und sie ist immer noch dieselbe. Happy-Hardcore-Beats, schnell, ohne die dunklen Vibes des Hardcore-Techno, und die Stimme von MC Hans Peter Geerdes alias H.P. Baxxter, der seine Rave-Mantras einhämmert. Mit über 30 Millionen verkauften Platten und mehr als 80 Auszeichnungen ist Scooter eine Techno-Legende – in Deutschland und weit darüber hinaus.