Sheriff Tiraspol : Sébastien Thill trifft in der Europa League

Der Luxemburger hat das erste Tor auf seinem Konto in der Europa League. Sheriff Tiraspol gewinnt am Donnerstag gegen Braga mit 2:0.

Nach einer beachtlichen Leistung in der Champions League hat Sheriff Tiraspol mit einem Heimsieg gegen Braga eine gute Chance auf die Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League. Nach seinen zwei Toren in der Königsklasse legt der Luxemburger Sébastien Thill am Donnerstag in der Europa League nach und verwandelte kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter.