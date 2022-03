Fußball : Sébastien Thill wechselt zum FC Tambov

Der 26-jährige Progrès-Spieler ist offiziell dem russischen Club beigetreten. Er hat für sieben Monate unterschrieben, ein zusätzliches Jahr wird im Vertrag als Option genannt.

Ein Wiedersehen der Brüder ist für Samstag, den 12. September um 15 Uhr geplant, vorausgesetzt, dass Sébastien Thill an diesem Tag einsatzfähig ist. Der FC Tambow ist an diesem Tag Gastgeber des FC Ufa. Die russische Premier League geht an dem Tag in die siebte Runde.