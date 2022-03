Luxemburg-Stadt : Sechs Autos auf Beggener Parkplatz abgebrannt

LUXEMBURG-STADT – Auf einem Parkplatz im Stadtteil Beggen ist am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in Brand geraten. Insgesamt sind sechs Autos bei dem Vorfall zerstört worden.

Bei einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz in der Rue Henri Dunant sind am Donnerstagmorgen mehrere Autos zerstört oder beschädigt worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden die Beamten gegen 5.20 Uhr wegen zunächst eines brennenden Autos alarmiert.