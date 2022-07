GESUNDHEIT : Sechs bestätigte Fälle von Affenpocken in Luxemburg

LUXEMBURG - Das Gesundheitsministerium hat beschlossen, jeden Freitag ein Update über die Entwicklung der Infektion mit dem Affenpockenvirus im Großherzogtum zu veröffentlichen.

Bis einschließlich Donnerstag, den 7. Juli, wurden in Luxemburg sechs Fälle von Affenpocken bestätigt, von denen keiner eine Krankenhauseinweisung erforderte, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in einer Pressemitteilung mitteilte. Die medizinischen Instanzen im Großherzogtum haben beschlossen, ab heute jeden Freitag ein Update über die Entwicklung der Infektion mit dem Pockenvirus zu veröffentlichen.

Bis Dienstag, den 5. Juli 2022, wurden in 33 Ländern und Gebieten der europäischen Region insgesamt 5949 Fälle von Affenpocken an die Gesundheitsbehörden European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet, von denen 5265 im Labor bestätigt wurden. Kein Fall wurde als verstorben gemeldet.