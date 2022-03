Saarland : Sechs Gründe, warum die Saarland-Wahl interessant ist

Saarbrücken – Zum Auftakt des Wahljahres 2022 müssen als erste die Saarländer politisch Farbe bekennen. Das wird gleich aus mehreren Gründen spannend.

Es ist nur eine Landtagswahl im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik. Trotzdem richten sich am 27. März die Blicke auf das Saarland. Nicht nur, weil die Saar-Wahl die erste ist in einem Jahr mit insgesamt vier Landtagswahlen: Gewählt wird auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Es gibt weitere Gründe: