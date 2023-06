In Park: Mehrere Kinder bei Angriff in Ostfrankreich verletzt

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy gegen 9.45 Uhr vier Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer verletzt. Die Zahl könne sich noch ändern, weil noch nicht alle Einzelheiten klar seien. Nach Angaben der Polizei schwebten zwei Kinder und ein erwachsener Mensch in Lebensgefahr. Die anderen beiden Kinder waren leichter verletzt.