Praktikum: Sechs Luxemburger Studierende dürfen zur ESA

Einer der Auserwählten ist der 23-jährige Aurélien. «Mein Vater hat in der Raumfahrt gearbeitet, als ich noch klein war. Er hat mir diese Leidenschaft mitgegeben.» Daneben hat noch jemand aus seiner Familie dieses Praktikum gemacht. Er selbst schwärmt von dem Thema Space. «Ich möchte wirklich in diesem Bereich arbeiten, also habe ich mich beworben», erzählt er.