Syrien: Sechs Menschen bei Anschlag in Vorort von Damaskus getötet

Ein Bombenanschlag in der Nähe eines schiitischen Heiligtums hat in einem Vorort von Damaskus mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Der Sprengstoff war in Sajida Seinab auf einem Motorrad deponiert, wie staatliche Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Dutzende Menschen wurden verletzt.

Der syrische Gesundheitsminister Hassan al-Ghabasch teilte mit, dass 26 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt. Zwanzig weitere seien vor Ort behandelt oder bereits wieder entlassen worden. Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, unter den Todesopfern sei eine Frau, deren drei Kinder verletzt worden seien. Nach Angaben der Beobachtungsstelle ereignete sich die Explosion in der Nähe von Stellungen iranischer Milizen, die neben Russland ein wichtiger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar Assad im syrischen Bürgerkrieg sind.

Sprengstoff offenbar auf Motorrad deponiert

Die Behörden hatten zunächst mitgeteilt, die Bombe vom Donnerstag sei in einem Taxi versteckt gewesen. Später hieß es, der Sprengstoff habe sich auf einem Motorrad befunden, das neben dem Taxi explodiert sei.

Der Anschlag wurde einen Tag vor dem Aschura-Tag verübt, an dem schiitische Gläubige an die Schlacht von Kerbela im 7. Jahrhundert im heutigen Irak erinnern. Benannt ist der Vorort nach dem dortigen Schrein für die Enkelin des Propheten Mohammed. Erst am Dienstag war es zu einem weiteren Anschlag in Sajida Seinab gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, als ein Sprengsatz in einem Motorrad explodierte.