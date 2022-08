Großbritannien : Sechs Morde in einer Woche – «Es ist die Hitze», sagt Londons Bürgermeister

In der britischen Hauptstadt häufen sich die Gewaltverbrechen: Allein seit letztem Samstag wurden sechs Menschen getötet. Londons Bürgermeister macht die Hitze verantwortlich. Er hat nicht unrecht.

Tatsächlich nimmt die Kriminalität an heißen Tagen zu und Hitzewellen führen zu mehr Aggression und Verbrechen in einer Gesellschaft.

In den letzten Tagen haben die Tötungsdelikte in London zugenommen.

In der britischen Hauptstadt häufen sich die Tötungsdelikte. Allein seit letztem Samstag verloren sechs Menschen gewaltsam ihr Leben.

Für Entsetzen sorgte letzte Woche zudem der Fall eines in seinem Elektro-Rollstuhl erstochenen Mannes: der 87-jährige Thomas O’Halloran war am Dienstag im Westen Londons erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Fahndungsfotos einer Überwachungskamera bereits am Freitag gefasst. Gegen Lee Byer (44) ist nun Anklage wegen Mordes erhoben worden.