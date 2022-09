Ungewöhnliche Rettung : Sechs Stunden, um einen Mann aus einer Höhle zu befreien

Ende gut, alles gut! Am Freitag fand in Berdorf eine ungewöhnliche Rettungsaktion statt, berichtet das CGDIS in einer Pressemitteilung, nachdem ein Höhlenforscher am späten Vormittag durch einen Steinschlag in der Höhle Sainte Barbe in Berdorf verletzt worden war. Als er feststellte, dass er nicht in der Lage war, aus eigener Kraft herauszukommen, riefen seine Teamkollegen sofort die Rettungskräfte.