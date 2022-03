Sportkleidung : Sechs Tipps für das Sport-Outfit

Ein Hitzestau unter dem Shirt macht schlapp. Wie wichtig ist Sportkleidung? Sechs Tipps, damit die Sportswear ein passender Trainingspartner ist.

Die Körpertemperatur beeinflusst beim Sport die Leistungsfähigkeit. Auch als Hobbysportlerin setze ich auf Funktionsbekleidung und frage mich: Wie finde ich das richtige Outfit? Um Antworten zu finden, habe ich die erste Studio-Linie von Odlo ausprobiert. In die Fasern der Ceramicool-Kollektion sind Mikropartikel aus Keramik eingearbeitet. Sie sollen die Haut bis zu einem Grad kühlen. Nach einem hitzigen Workout hier die Tipps für ein Training mit kühlem Kopf:

Materialien, in denen du cool bleibst

Nur wenn deine Körpertemperatur auf einem gesunden Level bleibt, kannst du das Maximum leisten. Kunstfaserstoffe leiten die Feuchtigkeit besser vom Körper weg als reine Baumwolle. Mit dem richtigen Stoff auf der Haut bleibe ich trocken und leistungsfähig. Die Ceramicool-Stoffe nehmen Schweiß sehr gut auf, obwohl ich beim Workout ziemlich nass wurde. In das Shirt sind verschiedene Strukturen eingearbeitet. Ob es die Körpertemperatur tatsächlich um ein Grad senkt, wie der Hersteller verspricht, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht macht sich der Unterschied bei Hitze besser bemerkbar.

Eine Passform, die auch schick aussieht

Bei der Kleiderwahl spielt die Sportart eine Rolle. Ob Joggen, Krafttraining oder Pilates, die Bekleidung soll sich der Bewegung anpassen. Ich nehme die Stoffe gern in die Hand, bevor ich reinschlüpfe. Und ich achte auf elastische Stoffe, auf entsprechenden Elastan-Anteil und Flexibilität. Beim Ceramicool-Shirt ist am Rückenteil Mesh eingearbeitet. Es fühlt sich durchlässig und leicht an. Sportkleidung ist heute nicht mehr nur fürs Workout gedacht, zu Recht – ob Büro oder Freizeit, auch ich trage Sportswear außerhalb der Trainingszeit.

Schnitte, die einen bewegen

Sportkleidung soll mich in der Bewegung unterstützen. Wichtig ist genügend Freiraum, so dass es sich idealerweise anfühlt wie eine zweite Haut. Ich persönlich ziehe anliegende Kleidung vor. schließlich soll sie auch bei wildem Workout dort bleiben, wo sie hingehört. Ständiges Verrutschen lenkt unnötig ab. In zu weiten Kleidern verletzt du dich leichter.

Komfortables und funktionales Outfit

Die Verarbeitung ist ein zentraler Punkt. Nähte, die drücken und scheuern, müssen nicht sein. Dies gilt nicht nur für Shirts und Tights, sondern auch für die Unterwäsche. Die meisten Frauen greifen laut Studien zum falschen Sport-BH. Auch An- und Ausziehen des Outfits ist entscheidend: praktische Verschlüsse, statt kompliziertes Schnüren. Natürlich zählt für mich – ich gebe es zu – der Look: In einer schicken Hülle schwitzen, macht viel mehr Spaß.

Vom Waschgang zum Workout

Die Kleider landen nach jedem Training in der Waschmaschine. Wichtig also, dass sie pflegeleicht und schnell trocken sind. Abends zum Trocknen aufgehängt, früh morgens wieder bereit fürs Training. Die Ceramicool-Linie verspricht, dass ein gebrauchtes Shirt für ein zweites Training noch genügend frisch ist. Ein Versuch, den ich aus Rücksicht auf feine Nasen (noch) nicht gewagt habe.

Schutz vor Sonne und Wetter

Vor allem für Outdoor-Sport sind die Anforderungen an die Kleider hoch; sie müssen vor Kälte, Überhitzung, Wind und Regen schützen. Zurzeit ist ein erhöhter Schutz vor UV-Strahlen gefragt. Die Ceramicool-Linie habe ich beim Workout drinnen ausprobiert, doch wirbt Odlo mit einem «permanenten UV-Schutz 30+».

Fazit: Mit der richtigen Bekleidung macht das Training mehr Spaß. Marken sind für mich als Hobbysportlerin nicht entscheidend – was zählt, ist der Wohlfühlfaktor.