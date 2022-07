Schweißfüße : Sechs Tipps gegen stinkende Sneakers

1. Trage Socken

2. Lass deine Schuhe atmen

Um muffige Gerüche schon im Keim zu ersticken ist es wichtig, dass du deinen Schuhen regelmäßig Luft gönnst. Bakterien lieben Feuchtigkeit; lass deine Schuhe also nach einem langen Tag für ein paar Stunden an der frischen Luft oder an der Sonne trocknen, um das Bakterienwachstum zu mindern.

3. Achte auf deine Fußhygiene

4. Katzenstreu gegen den Muff

5. Gönn deinen Schuhen einen Schluck

Der Alkohol für deine Schuhe kommt nicht in Form von Apérol Spritz & Co., sondern als Spiritus in die Sneakers. Dazu mischt du das Hochprozentige mit Wasser in einer Sprühflasche und sprühst die Flüssigkeit in deine Schuhe.