Kollision mit Kipplaster : Sechs Verletzte bei Bahnunfall im Elsass

HOCHFELDEN – Nahe Straßburg sind ein Lkw und ein Zug zusammengestoßen. Sechs Personen wurden verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Beim Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Kipplaster in der Nähe von Straßburg sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der mit rund 50 Menschen besetzte Zug kollidierte am Donnerstagvormittag auf einem Bahnübergang in Hochfelden mit dem Laster und entgleiste, wie die Präfektur in Straßburg mitteilte.