Rheinland-Pfalz : Sechs Verletzte bei Großbrand in Sägewerk - Ursache unklar

HERMESKEIL – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Sägewerk im rheinland-pfälzischen Hochwald in Brand geraten. Die Verletzten wurden zunächst ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses in der Zwischenzeit aber wieder verlassen.

Am Mittwochabend waren noch rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz. Am frühen Donnerstagmorgen war das Feuer gelöscht.

Ein Großbrand in einem Sägewerk hat am Mittwoch in Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Sechs Personen wurden leicht verletzt, davon mussten vier zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt werden, wie die Technische Einsatzleitung am Abend mitteilte. Alle hätten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Ein Polizeisprecher hatte zunächst von vier Verletzten gesprochen. Die Brandursache stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest. Am frühen Donnerstagmorgen sei der Brand gelöscht worden. Angaben zur möglichen Schadenshöhe und weiteren Details könnten noch nicht gemacht werden.