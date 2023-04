CGDIS: Sechs Verletzte nach schwerem Unfall bei Medernach

Auch der Samu-Notarzt aus der Hauptstadt war am Unfallort.

Am späten Sonntagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, sind auf der RN14 zwischen Medernach und Fels drei Autos kollidiert, wie der CGDIS am Montagmorgen meldete. Sechs Personen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und von den Rettungskräften aus der Nordstad, Lintgen, Echternach, Fels, Ernsdorf, Medernach und dem Samu-Notarzt aus der Hauptstadt versorgt. Die verletzten Personen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.