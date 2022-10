Gesundheit und Vorsorge: Sechs von 1000 Untersuchten haben Brustkrebs

Mit dem Herbst beginnt der «Brustkrebsmonat Oktober» und die Aktion «Rosa Oktober», die letzte Woche in einem Beitrag von L'essentiel vorgestellt wurde. Auch, wenn heutzutage jeder und jede um den Kampf gegen den Brustkrebs weiß, stellt er noch immer eine Krebsart dar, die 16 Prozent der weiblichen Weltbevölkerung betrifft. «In Luxemburg ist der Brustkrebs die bei Frauen am häufigsten vorkommende Krebsart, und außerdem die häufigste Todesursache bei Frauen zwischen 50 bis 70 Jahren», erklärt die Gesundheistministerin Paulette Lenert (LSAP) am Montag. Was wird nun aber konkret unternommen, um die Situation zu verändern?