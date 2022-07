Ehrlicher Insta-Einblick: Sechs Wochen nach der Geburt zeigt Samira Klampfl ihren After-Baby-Body

Seit der Entbindung hält die Influencerin ihre Fans regelmässig auf dem Laufenden, was ihre aktuelle Figur angeht – betonte aber auf Instagram immer wieder, dass sie sich selbst keinen Stress damit macht, in kürzester Zeit ihre Topform wiederzuerlangen. «Ich denke, das braucht seine Zeit, um sich zurückzubilden», sagte sie erst im Mai.

Funktionierende TV-Liebe

Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben sich in der dritten Staffel von «Bachelor in Paradise» gefunden. In der RTL-Kuppelshow treffen Singles aufeinander, die beim «Bachelor» oder bei der «Bachelorette» ihr Liebesglück nicht gefunden haben und erneut im TV auf die Suche gehen. «Für mich war es klar, dass sie die Mutter meiner Kinder wird», erzählte Yavuz in der Reunion-Folge der Kuppelshow, in der das Paar die Schwangerschaft im Dezember letzten Jahres verkündete.