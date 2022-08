2016 reformiert : Sechsmonatige Vollzeit-Elternzeit bleibt in Luxemburg am beliebtesten

LUXEMBURG – In den letzten fünf Jahren hat sich fast die Hälfte der Arbeitnehmer, die Elternurlaub in Anspruch genommen haben, für die sechsmonatige Vollzeitform entschieden.

Im Jahr 2016 wurden die Regelungen zur Elternzeit in Luxemburg reformiert. Seither haben Arbeitnehmer die Wahl zwischen mehreren Modellen, beispielsweise ein Tag pro Woche während 20 Monaten. Am beliebtesten ist jedoch nach wie vor das «Standard»-Modell: Knapp jeder Zweite entscheidet sich für sechs Monate am Stück und in Vollzeit. Dies geht aus der Antwort von Arbeitsminister Georges Engel auf eine parlamentarische Anfrage hervor.