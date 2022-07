6. Januar 2021 : Secret Service löschte SMS-Nachrichten rund um Kapitol-Sturm

Was passierte mit SMS-Nachrichten, die Agenten des Secret Service vor und am Tag des Sturms auf Kapitols verschickten und empfingen? Der Generalinspekteur des Heimatschutzministeriums erklärt, sie seien gelöscht worden. Der Secret Service dementiert vehement.

Die Kommunikation soll gelöscht worden sein, als sie für die Untersuchung des 6. Januars 2021 angefordert wurden: Sicherheitsleute des Secret Service vor dem Weißen Haus. (Archivbild) Getty Images via AFP/Tasos Katopodis

In den Tagen rund um die Erstürmung des US-US- Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump sollen Agenten des Secret Service laut einer Prüfbehörde SMS-Nachrichten gelöscht haben. Dabei habe der Generalinspekteur des Heimatschutzministeriums noch zuvor darum gebeten, ihm Datensätze zur elektronischen Kommunikation zwischen den Agenten vom 5. und 6. Januar 2021 zu übermitteln, hieß es in einem Brief, den das Büro des Generalinspekteurs am Mittwoch an die Leiter der Ausschüsse für Heimatschutz im Repräsentantenhaus und Senat schickte. Das Schreiben lag der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag vor, über die Löschung der SMS-Nachrichten berichtete zuerst die Nachrichtenwebsite The Intercept.

Das Büro des Generalinspekteurs hatte die SMS-Nachrichten im Rahmen von Untersuchungen zu den Hintergründen des Sturms auf das Kapitol angefordert. Doch sei der Aufsichtsbehörde mitgeteilt worden, dass die Nachrichten «als Teil eines Programms zum Austausch von Geräten» gelöscht worden seien. Das Personal im Heimatschutzministerium sei zudem darüber unterrichtet worden, dass solche Daten zunächst von den Anwälten des Ministeriums geprüft werden müssten.

Diese Prüfung habe zu wochenlangen Verzögerungen im Bemühen des Büros des Generalinspekteurs geführt, an die SMS-Nachrichten zu kommen und Verwirrung darüber gestiftet, ob wirklich alle Datensätze übermittelt worden seien, hieß es in dem Brief an die Gremiumsvorsitzenden im Kongress.

Der Secret Service ist unter anderem für den Wachschutz des Präsidenten zuständig. Der Sprecher der Sicherheitsbehörde, Anthony Guglielmi, wies die Darstellung aus dem Büro des Generalinspekteurs entschieden zurück. Die Unterstellung, dass der Secret Service nach einer Bitte arglistig SMS-Nachrichten gelöscht habe, sei falsch. Vielmehr habe man mit dem Büro des Generalinspekteurs in allen Belangen eng kooperiert – ob bei Befragungen, Dokumenten, E-Mails oder SMS-Nachrichten, erklärte der Sprecher.

«Im Voraus geplante, dreimonatige Systemmigration»

Der Secret Service habe im Januar 2021 damit begonnen, seine mobilen Geräte auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies sei Teil einer im «Voraus geplanten, dreimonatigen Systemmigration» gewesen, also einer Verschiebung von Daten. Dabei seien einige Daten verloren gegangen. Der Generalinspekteur habe die elektronische Kommunikation erstmals am 26. Februar angefordert, nachdem der Geräteaustausch längst im Gange gewesen sei. Der Secret Service habe den Generalinspekteur zudem über den Verlust bestimmter Handydaten informiert und zugleich aber bestätigt, dass keine der angeforderten SMS-Nachrichten bei der Datenverschiebung verloren gegangen seien, ergänzte Guglielmi.

Der Secret Service gab auch an, dem Generalinspekteur eine erhebliche Zahl von E-Mails und Chat-Nachrichten übermittelt zu haben, darunter Gespräche und Einzelheiten im Hinblick auf die Geschehnisse am 6. Januar 2021. Auch SMS-Nachrichten von Beamten der Kapitol-Polizei, die an jenem Tag um Hilfe gebeten hätten, seien aufbewahrt und dem Aufsichtsbüro im Heimatschutzministerium geschickt worden. Die Kontroverse dürfte im Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol neue Fragen aufwerfen. Denn das Gremium im Repräsentantenhaus hat die Rolle des Secret Service nach der denkwürdigen Zeugenaussage von Cassidy Hutchinson, einer Ex-Mitarbeiterin im Weißen Haus, wieder verstärkt im Blick.

Hutchinson hatte dem Ausschuss vor kurzem von einer Konfrontation zwischen Trump und Agenten des Secret Service berichtet: Nach seiner anstachelnden Ansprache an seine Anhänger bei seiner Kundgebung an der Ellipse hinter dem Weißen Haus am 6. Januar sei Trump in Rage geraten, weil er zum Regierungssitz zurückgefahren worden sei, und nicht zum Kapitol. In seiner Wut habe er dann versucht, einem seiner Leibwächter vom Secret Service das Lenkrad zu entreißen, um offenbar selbst zum Kongresssitz zu fahren, erklärte Hutchinson. Sie habe auch mitbekommen, wie der damalige Präsident die Agenten anwies, die Metalldetektoren am Zugang zur Kundgebung zu entfernen, obwohl einige seiner Anhänger bewaffnet gewesen seien.

Die beteiligten Leibwächter widersprachen Hutchinsons Darstellung. Robert Engel, der Secret-Service-Mann am Steuer des Präsidenten-Geländewagens, sowie der Agent Tony Ornato seien bereit, unter Eid auszusagen, dass kein Agent von Trump angegriffen worden sei und der Ex-Präsident zu keinem Zeitpunkt ins Lenkrad gegriffen habe, sagte eine Gewährsperson der AP.