Besonders im Sommer gilt Vorsicht, hier sind die Einbruchszahlen sehr hoch. Ein Einbruch geht für die Opfer oft mit einem Gefühl der Unsicherheit einher und sie fühlen sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Eine Alarmanlage ermöglicht es, dass Betroffene sich wieder sicher fühlen. SecuriTec bietet Alarm- und Überwachungssysteme zur Prävention an, denn das eigene Zuhause soll ein Ort der Geborgenheit sein.

Einige Tipps, die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Urlaub planen:

Eine Außenhausüberwachung dient zum Sichern von Fenster und Türen. Fünf bis zehn Minuten dauert in der Regel ein Einbruch, die Täter machen zudem keinen Halt vor Haustieren. Wir bieten auch haustierfreundliche Lösungen an sowie individuelle Lösungen im Bereich Landwirtschaft. Alarm- und Überwachungssysteme für Bauernhöfe, um Tiere und Maschinen zu schützen oder aus der Ferne zu überwachen.

Abwesenheit bei der Polizei melden

Bei der Polizei können Sie Ihre Abwesenheit angeben. Ebenfalls können Sie darauf achten, keine Fotos vom Urlaub in den sozialen Netzwerken zu posten, denn die können den Einbrechern als Informationsquelle dienen. Außerdem raten wir, keine Wertgegenstände offen liegen zu lassen. In unserem Showroom in Bissen und Livingen bieten wir eine Auswahl an Tresoren aller Größen und Schutzklassen mit Einbruch- und Feuerschutz. Hier können Sie ebenfalls alle anderen Sicherheitsprodukte entdecken, von Video- und Alarmsystemen, Rauchmeldern, biometrischen Systemen, Video-Gegensprechanlagen, Tresoren sowie vielem mehr. Wir arbeiten mit namhaften Herstellern mit bewährter Qualität.