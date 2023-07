«Traumatisierend»: Security schlägt Britney Spears ins Gesicht

Britney Spears (41, «Baby One More Time») hat sich auf Social Media zu einem Vorfall geäußert, bei dem ein Sicherheitsmann ihrer Schilderung nach der Sängerin einen Schlag ins Gesicht verpasst habe. Bei der Konfrontation in Las Vegas habe sie ihre Brille verloren und sei fast zu Boden gegangen, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit). Spears zufolge habe sie vor einem Restaurant in der Casino-Stadt den Basketballspieler Victor Wembanyama gesehen und sei auf ihn zugegangen, um ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren.