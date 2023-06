Das ganze Jahr hindurch ist Knokke-Heist ein attraktives, pulsierendes Seebad. So erwartet die Gäste auch in den Sommermonaten ein Veranstaltungsangebot, dass für jeden Urlaubstypen etwas bereithält.

An wunderschönen breiten Stränden mit feinem weißem Sand einfach vor sich hin träumen oder eine Sandburg bauen. Machen Sie es sich mit einem schönen Aperitif in einem Strandkorb bequem oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Meer. Bummeln Sie den Seedeich entlang, der alle Viertel miteinander verbindet. Dabei kommen Sie an Straßencafés, Kunstgalerien und Dünen mit sich im Wind wiegendem Strandhafer vorbei.

Die orangefarbenen Dachziegel der Küstenvillen, versteckt in Gartenvierteln mit sich schlängelnden schmalen Pfaden bilden zauberhafte Farbtupfer. Entdecken Sie dabei einladende Einkaufsmeilen und malerische Polderdörfer. Eine ausgeklügelte moderne Architektur ergänzt die Harmonie. Lassen Sie sich vom Blau des Himmels mit seinen weißen Wölkchen mitnehmen in Richtung des Grüns weitläufiger Naturschutzgebiete. Sie kommen dort vorbei, wo das tägliche Wechselspiel der Gezeiten stattfindet, spazieren durch Schatten spendende Wälder oder radeln durch intakte Polderlandschaften, die sich bis nach Brügge und Breskens erstrecken. Mit einem Golfmobil oder per Fahrrad erreichen Sie alles in kürzester Zeit: In Knokke-Heist behält man die Übersicht.

Entdecken Sie alle fünf Viertel – hier finden Sie Gastronomie, Shopping und Kunst von Weltklasse vor: das dynamische Knokke, das elegante Zoute, das familiäre Heist, das hippe Duinbergen und die naturbelassenen Polder. Jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter und bietet ein ganz eigenes Erleben. Gastfreundschaft kommt hier in Hunderten von einzigartigen Geschäften, Läden, Restaurants, Brasserien, Kunstgalerien, Veranstaltungen und Ausstellungen, Hotels und Pensionen zum Ausdruck. Man verführt Sie gern mit unverfälschtem Charme und edlem Stil.

Veranstaltungen im Mai, Juni und Juli

RANKIN – The Dazed Decades

Die Ausstellung „Rankin: The Dazed Decades“ befasst sich mit Rankins unnachahmlichem Stil und seiner Vision von Fotografie. In seinem Fotoarchiv mit genreprägenden künstlerischen Werken spielen soziale Themen, die durch die Zeitschrift ins Rampenlicht gerückt werden, eine wichtige Rolle, doch auch Prominente und bekannte Gesichter, die die Populärkultur in den letzten drei Jahrzehnten dominiert haben, kommen hier in den Blick.

Bis 11. Juni

GREAT ART FOR GREAT KIDS

Nach einem erfolgreichen Durchgang in Brüssel landet 'Great Art for Great Kids' nun auch in Knokke-Heist. Ab dem 16. Juni können Kinder und Erwachsene in der Visserijschool, einem ehemaligen Herrenhaus in der Kursaalstraat, die größten Kunstwerke der Welt auf originelle Weise kennenlernen.

Von 16. Juni bis 5. November

WORLD PRESS PHOTO

Die jährliche Ausstellung präsentiert die Ergebnisse des World Press Photo Contest 2023 und zeigt die besten und wichtigsten Fotojournalisten und Dokumentarfotografen des vergangenen Jahres. Die Gewinner wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt, die mehr als 60.448 Fotos von 3.752 Fotografen geprüft hat.

Von 14. Juli bis 15. August

CIRQUE DU SOLEIL

KURIOS ist eine schwindelerregende Flucht aus der Realität. Es ist ein atemberaubendes Spektakel, das ein festliches, von Steampunk inspiriertes Universum offenbart, in dem das Unerwartete hinter jeder Ecke lauert. Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus halsbrecherischer Akrobatik mit einem erfrischenden Hauch von Poesie, brillanter Musik und dem nötigen Humor.

Von 27. Juli bis 27. August