Luxexpo: Seeed sorgt für positive Vibes in Luxemburg

Peter Fox, Frank Dellé und ihre Band haben am Sonntagabend in der Luxexpo vor 15.000 Menschen für Stimmung gesorgt.

Auf dem Luxexpo Open Air spielten am Samstagabend bereits «Die Fantastischen Vier» vor 8000 Zuschauern. Am Sonntag spielte dann Seeed vor ausverkauftem Publikum mit insgesamt 15.000 Zuschauern. Der Veranstaltungsort war für dieses Wochenende speziell von Den Atelier umgestaltet worden.

Seeed, die besonders in Deutschland fast überall ausverkauft sind, hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Station in Luxemburg gemacht. Fast drei Jahre, nachdem sie ihr letztes Album «Bam Bam» vorgestellt hatten, ist die 1998 gegründete Band nun ins Großherzogtum gekommen, um ihre positiven Vibes und ihren Sinn für Groove und Party zu versprühen.