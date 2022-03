Teuerstes Foto der Welt : Seelenheil - für 4,3 Millionen Dollar?

Letzte Woche wurde das Monumentalwerk «Rhein II» des deutschen Fotografen Andreas Gursky für einen Rekordpreis versteigert. Wer hat den Fantasiepreis bezahlt?

4,3 Millionen Dollar, das sind rund 3,1 Millionen Euro. Viel Geld für ein Foto. Klar, das Bild ist riesig: 1,9 x 3,6 Meter – das geht nicht für einen Appel und ein Ei weg. Gursky ist ein renommierter Fotograf. Und überhaupt: Bei der derzeitigen Börsenlage liegt es nahe, sein Vermögen in Kunst statt in unberechenbare Wertpapiere anzulegen. Wer ist dieser Anonymous?

Der Käufer will anonym bleiben, wir wissen nichts über ihn. Außer dass er gerade ein paar Millionen in der Portokasse hatte, um sich was Schönes zu kaufen. Über den Rest können wir nur spekulieren.

Wieso hat er ausgerechnet für dieses Bild so viel Geld ausgeben? Es gäbe ja noch andere Kunstobjekte, in die man investieren könnte. Manche schütteln den Kopf, sagen, «Rhein II» sei mit Abstand das langweiligste Bild der Welt. Stimmt, da passiert nicht gerade viel. Und alles, was in der echten Landschaft für Action gesorgt hätte – Menschen, Kräne, ein Kraftwerk – hat Gursky digital einfach weggeputzt. Nur ein bisschen Gras, ganz viel Himmel und der Rhein sind übrig geblieben – ein bewegtes Nichts.