Bis aufs Höschen : Seelenstriptease im Hause Willis

Während ihre Schwestern für die «Free-The-Nipple»-Bewegung starkmachen, legt Tallulah, Tochter von Bruce Willis und Demi Moor, einen Seelenstriptease hin.

«Ich fing an, meinen Busen und Hintern zu zeigen»

Sie fand ihr Gesicht so unansehnlich, dass sie mit allen Mitteln probierte, die Aufmerksamkeit auf andere Körperteile zu lenken: «Ich fing an, meinen Busen und meinen Hintern zu zeigen. Als ich realisierte, dass das nicht mehr ich war, hatte ich das Gefühl, in diesem Körper gefangen zu sein. Ich habe plötzlich gehasst, dass ich sexy war.»