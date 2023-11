«Sehe null Führung»: Israelischer Soldat stellt sich offen gegen Regierung

So schreibt er: «Selbst wenn wir die Hamas besiegen, und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden, wird das nicht den Nullen an der Macht zu verdanken sein, sondern den Menschen vor Ort, die ihr Leben opfern.»

Der Krieg im Nahen Osten fordert weiterhin viele Opfer. So gaben Gesundheitsbehörden im Gazastreifen am Montag an, dass seit dem Überraschungsangriff der Hamas gegen Israel mehr als 10.000 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet wurden. Mindestens 1400 Menschen wurden in Israel getötet, und mehr als 240 Geiseln wurden bei dem Angriff der Hamas verschleppt.