Luxemburg: «Sehen, ohne gesehen zu werden» – So sieht das Leben eines Privatdetektivs aus

LUXEMBURG – Loïc Simonet leitet die Agentur SRI, eine Privatdetektivfirma in Luxemburg. In seinem Beruf wird Diskretion zur Lebenskunst. Er berichtet.

Die Ermittlungsarbeit besteht häufig aus Warten. Pexels/Illustration (Symbolbild)

Jackett, Hemd und gerade geschnittene Hose: Jorge sieht aus wie ein gewöhnlicher Büroangestellter, doch seit vier Jahren arbeitet er als Privatdetektiv in Luxemburg. Ein Beruf der Diskretion erfordert und an Geschichten von Sherlock Holmes bis Magnum denken lässt. In der Realität wird zwar beschattet, es geht ums Verstecken und Warten vor den Häusern der sogenannten «Zielpersonen». Ganz wie im TV ist es dann aber doch nicht. «Die Leute denken, dass in alle Richtungen geschossen wird, dass Purzelbäume geschlagen werden, dass Autos explodieren... Aber nein, so ist es überhaupt nicht», klärt Loïc Simonet, Gründer der Agentur in Luxemburg, auf.

Selbst ehemaliges Mitglied französischer Spezialeinheiten, gründete Simonet seine Agentur vor vier Jahren. Seitdem ist sie in ganz Luxemburg und den Grenzregionen tätig. Der Alltag eines Privatdetektivs unterscheidet sich ziemlich stark von dem eines «gewöhnlichen» Büroangestellten. Was sonst Telefonate und Besprechungen sind, sind für Detektive Beschattungen und Verstecke. Ihre Mission: «Sehen, ohne gesehen zu werden, und hören, ohne gehört zu werden. Wir arbeiten im absoluten Schatten», erklärt der Agenturleiter.

Hilfsmittel und Verkleidungen

Bei vielen Aufträgen geht es um Ehebruch, aber nicht ausschließlich. «Wir werden häufig gerufen, wenn es um die Überwachung von Mitarbeitern geht oder um Diebstahl. Auch für Fälle von unlauterem Wettbewerb, um als ‹Mystery Shopper› zu agieren. Viele Einsätze betreffen aber auch missbräuchliche Krankschreibungen.» Um ihre Aufträge zu erfüllen, benutzen die Detektive verschiedene Gadgets: Mikrofone, Fotokameras, aber auch Verkleidungen. «Wir müssen das Aussehen verändern, um unbemerkt zu bleiben», erklärt Loïc Simonet. Jorge hat zum Beispiel mehrere Kopfbedeckungen in seinem Auto «Ich wechsle sie von Zeit zu Zeit», sagt er.

Der Beruf bringt zwar Adrenalin mit sich, ist aber alles andere als einfach. Abgesehen davon, dass man sich keine Fehler erlauben darf, müssen Detektive mit Stress und Opfern umgehen. «Manchmal muss man nachts arbeiten, dann morgens, dann wieder nachmittags», erklärt Simonet. Darunter leidet das Familienleben häufig. Außerdem darf man seinen Angehörigen nicht mitteilen, was bei der Arbeit passiert. «Sie wissen, dass wir in der privaten Ermittlungsarbeit tätig sind, aber in unserem Umfeld weiß niemand, welchem Auftrag wir genau nachgehen. Was in der Agentur passiert, muss in der Agentur bleiben.»