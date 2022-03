Auch Messi in Nöten : Sehen wir Cristiano Ronaldo nie mehr in der Champions League?

1 / 6 Für Cristiano Ronaldo und Manchester United ist die Champions League schon nach dem Achtelfinal zu Ende. REUTERS Lionel Messi und PSG ergeht es genauso. REUTERS Am Wochenende hatte Ronaldo noch gegen Tottenham mit einem Dreierpack geglänzt. Getty Images

Es war ein historischer Moment im März des vergangenen Jahres. Superstar Ronaldo und Juventus Turin blieben völlig überraschend bereits im Achtelfinal und einem Penalty-Krimi an Außenseiter Porto hängen. Einen Tag später erwischte es dann auch Lionel Messi und den FC Barcelona, der mit einem Gesamt-Resultat von 2:5 an PSG scheiterte. Erstmals seit 16 Jahren war damit weder der Portugiese noch der Argentinier in einem Viertelfinal der Champions League vertreten!

Genau ein Jahr später wiederholt sich die Geschichte nun. Für Ronaldo, der zu Ex-Club Manchester United zurückgekehrt ist, verabschiedet sich nach der 0:1-Pleite zur Hause gegen Atlético genauso aus der Königsklasse wie eine Woche zuvor Lionel Messi mit seinem neuen Arbeitgeber PSG (1:3 im Rückspiel gegen Real Madrid). Erneut bedeutet das Achtelfinale Endstation für die beiden Superstars.

Ronaldos letzter Champions-League-Auftritt?

Immerhin, auch wenn Ronaldo am Dienstagabend einen blassen Abend einzog, vereinzelt sorgt der 37-jährige Portugiese seit seiner Rückkehr nach England immer wieder für Glanzmomente. In der Premier League steht er bei zwölf Saisontoren, am vergangenen Wochenende schnürte er beim 3:2 gegen Tottenham seinen zweiten Dreierpack im United-Dress – 14 Jahre nach dem ersten. Auch in der Champions League lief es für den erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten bis zum Achtelfinal ganz gut. Sechs Treffer in fünf Gruppenspielen beweisen die Klasse Ronaldos. Nicht so am Dienstagabend: Ronaldo verzeichnete keinen einzigen Torschuss. Oder in anderen Worten: Er lieferte sein schlechtestes Champions-League-Spiel seit 2011 ab.

Der fünffache Weltfußballer wirkt zwischenzeitlich immer wieder wie ein Fremdkörper im Spiel von Manchester, dessen Rückkehr neben seinen Toren auch zu einem großen Teil von der Nostalgie zu leben scheint. Der Vertrag von Ronaldo läuft noch bis Sommer 2023. Aktuell stehen die Red Devils in der Premier League aber nur auf Platz fünf und drohen die Champions League zu verpassen. Möglich, dass die 0:1-Pleite gegen Atlético der 183. und letzte Auftritt des Rekordspielers und -torschützen (140 Treffer) in der Königsklasse gewesen ist. Bereits sicher ist, dass Ronaldo zum ersten Mal seit 16 Jahren eine Saison ohne einen einzigen Titelgewinn beenden wird.

Pfiffe von PSG-Fans gegen Messi

Nicht weniger dunkel und bedrohlich als die Wolken über Manchester scheinen jene über Paris. Auch in dieser Saison wird es für die Superstar-Truppe um Neymar, Kylian Mbappé und eben auch Lionel Messi nichts mit dem so lang ersehnten Gewinn der Champions League. Entsprechend groß war auch der Frust bei PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi nach der 1:3-Rückspiel-Niederlage bei Real Madrid. Einen ganz schwachen Abend zog dabei ausgerechnet der im Sommer aus Barcelona gekommene Messi ein.

Am vergangenen Wochenende erntete der sechsfache Weltfußballer bei 3:0 gegen Bordeaux gar Pfiffe von den eigenen Fans. Kein Wunder, denn die Auftritte des 34-Jährigen erinnern in der französischen Hauptstadt nur gelegentlich an die jahrelang so überragenden Auftritte im Barça-Trikot. In der Champions League kommt Messi zwar ebenfalls auf fünf Tore, in der Ligue 1 konnte er dagegen in 18 Einsätzen erst zwei Mal einnetzen. Immerhin kommen dazu noch elf Vorlagen.